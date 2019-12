Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Spectre x360 13-ap0400nd hebben we geleend van de fabrikant. Halverwege december 2018 lag deze laptop in de winkel bij onder andere Coolblue, MediaMarkt en Informatique voor 1899 euro. Deze dure 1,3 kilo zware omklaplaptop heeft een snelle i7-processor aan boord en valt op vanwege de erg grote ssd van 1 TB. Dat geeft snelheid en genoeg opslagruimte. De werktijd op de accu is erg goed: 10,5 uur. De nauwkeurigheid van het scherm is uitzonderlijk goed. De laptop open je door 9 schroeven en de onderkant te verwijderen. Daarna kun je de accu, opslag en wifi-chip vervangen. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd.