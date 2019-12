HP Spectre x360 13-aw0200nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch laptop van HP is een van de eerste laptops met een Intel Core i7-processor van deze gloednieuwe 10e generatie. Dat maakt hem behoorlijk krachtig en snel genoeg voor vrijwel elke gebruiker. Desondanks weegt hij maar 1,24 kilo, waardoor je hem ook makkelijk onderweg meeneemt. Je kunt hem omklappen en gebruiken als een dikke tablet. Ook is hij behoorlijk toekomstbestendig met de eveneens erg nieuwe wifi 6-adapter, al zal je vooralsnog waarschijnlijk weinig merken van de voordelen daarvan. Daarvoor heb je ook een wifi 6-router nodig en de kans is groot dat je die nog niet hebt. We hebben deze laptop geleend van HP.