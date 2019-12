HP Spectre x360 15-ch010nd (2PM68EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze luxe 15-inch laptop van HP heeft een aanraakscherm dat je kunt omklappen, waardoor je hem ook als tablet kunt gebruiken. Hij wordt aangedreven door een krachtige Intel Core i7-processor en maar liefst 16 GB werkgeheugen. Dat maakt hem ruim snel genoeg voor vrijwel alle taken, behalve gaming, al kun je met de Geforce MX150 GPU wel prima oudere spellen spelen. Ook heeft deze HP Spectre x360 een ruime 512 GB SSD. De accuduur is met bijna tien uur best goed. Deze laptop is onder andere te koop bij Coolblue, waar wij hem op 30 mei hebben gekocht voor €1799.