HP Spectre x360 15-df0400nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP heeft een aanraakscherm dat je kunt omklappen waardoor je hem ook als dikke tablet kunt gebruiken. Wel is hij met 2,13 aan de zware kant en daardoor niet erg bruikbaar als tablet. Het sterke punt van deze laptop is de combinatie van een snelle Intel Core i7-processor en Nvidia GTX 1050Ti grafische kaart. Dat maakt hem geschikt voor het gebruik van hele zware toepassingen. Ook met moderne games kan deze laptop redelijk overweg. Een ander pluspunt is de zeer lange accuduur van ruim 13 uur. We hebben deze laptop geleend van HP.