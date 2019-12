HP Spectre x360 15-df1450nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop heeft een scherm dat je kunt omklappen, maar daarvoor is hij met een gewicht van 2,12 kilo eigenlijk te zwaar. Dat hoge gewicht komt vooral door de krachtige onderdelen. De laptop is namelijk is voorzien van een snelle Intel Core i7-processor, 16 GB werkgeheugen en een zeer ruime 1TB ssd. Verder zit er ook een grafische chip van Nvidia in waarmee je een aardig potje kunt gamen. We hebben deze laptop geleend van HP.