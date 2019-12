HP Spectre XT 13-2000ed (B3Y71EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lijkt een beetje op de Envy Ultrabooks van HP, maar is veel luxer. Zo heeft de Spectre XT een compleet aluminium behuizing. De SSD is met 128 GB kleiner dan een een harde schijf, effectief blijft er maar 69 GB voor bestanden en extra programma's. voor. De SSD zorgt er wel voor dat deze laptop lekker vlot is. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,