HP Stream 11-p000nd X360 (K5E51EA)

Mini laptop met een draai en kantelbaar scherm waardoor hij ook als (dikke) tablet gebruikt kan worden. Het gewicht van 1,43 kilo en het compacte 11,6 inch scherm maakt hem makkelijk mee te nemen. De blauwe kleur maakt dat je hem makkelijk herkent. Hij is voorzien van slechts 2 GB geheugen en trage processor. Niet gemaakt voor zwaar werk dus. Toch is hij vlot, dankzij de schijf die op 32 GB flashgeheugen is gebaseerd. Dat is niet veel en daar is maar de helft van echt beschikbaar voor je eigen bestanden. Inclusief 20 euro voucher voor de Windows Store en 1 jaar Office 365 Personal. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,