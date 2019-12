HP Stream 11-p099nd X360 (K6D37EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mini laptop met een kantelbaar scherm. Waardoor hij ook als fotolijstje of dikke tablet bruikbaar is. De Celeron-processor is niet zo snel en een ander minpunt is de beperkte opslag: 32 GB slechts waarvan maar de helft beschikbaar is. Inclusief Office 365 Personal en 20 euro tegoed voor de Windows Store. Ook heeft deze laptop standaard mobiel internet ingebouwd en krijgt u daar voor 2 jaar 200 GB data bij. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,