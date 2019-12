HP Stream 11-y000nd (X9W54EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Stream 11-y000nd is bijzonder: het is een babyblauwe laptop. Hij is erg licht: slechts 1,12 kilo. De prestaties vallen tegen. Hij heeft ook weinig opslagruimte waardoor je al snel moet jeitwijken naar een geheugenstick, geheugenkaartje of externe schijf. Deze laptop wordt met 1 jaar Office 365 Personal van Microsoft geleverd. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,