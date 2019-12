HP Stream 11-y011nd (2EP00EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze witte mini-laptop heeft een 11-inch scherm en weegt maar 1,13 kilo. Dat maakt hem vooral geschikt voor onderweg. De Intel Celeron-processor is niet snel maar dankzij de 4 GB aan werkgeheugen is de laptop toch redelijk inzetbaar voor de basistaken. Het is erg jammer is dat HP heeft gekozen voor slechts 32 GB aan emmc-opslag, waar je bovendien maar 14 GB van overhoudt voor je eigen bestanden en programma's. Dat is veel te weinig voor in het dagelijks gebruik en betekent dat je veelal bent aangewezen op USB sticks, externe harde schijven of eventueel de cloud. De accuduur van ongeveer 7 uur is redelijk lang. Duur is deze laptop niet: we kochten hem in voor €299 bij Coolblue. Bij onder andere BCC, bol.com en MediaMarkt was hij op dat moment te koop voor dezelfde prijs.