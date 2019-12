HP Stream 13-c000nd (K5E57EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichte laptop met een 13 inch scherm. Hij is tevens best licht en daardoor comfortabel om mee te werken. Ondanks de langzame Celeron-processor is hij best vlot. Dat komt omdat er een kleine flashdrive en geen harde schijf is ingebouwd. Dat maakt wel dat er slechts 17 GB ruimte vrij is voor je eigen bestanden. Ook wordt Office 365 Personal voor 1 jaar meegeleverd en krijgt u er 20 euro tegoed voor de Windows Store van Microsoft bij. De blauwe kleur alleen al maakt hem opvallend. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,