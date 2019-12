HP Stream 13-c001nd (L2W74EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichte laptop met een 13 inch scherm. Makkelijk mee te nemen en relatief licht: 1,55 kilo, in een opvallende kleur. Hij wordt geleverd inclusief 1 jaar Office 365 Personal en 20 euro Windows Store tegoed. De Celeron processor is niet zo heel snel. Minpunt is ook de opslag: slechts 32 GB waarvan netto maar de helft overblijft. Het geheugenkaartslot is MicroSD en daar zouden we een kaartje in doen om wat meer opslagruimte te hebben. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,