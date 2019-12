HP Stream 13-c099nd + 3G (K6X47EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zijn kleur is opmerkelijk: giroblauw. Heel krachtig is de hardware van deze laptop niet. Maar wel is hij vlot: zo lang je maar geen zware dingen doet. Dat komt omdat er geen harde schijf is ingebouwd, maar flashgeheugen als schijf wordt gebruikt. Daardoor is hij handig voor licht gebruik, Office-toepassingen en eenvoudig internetten. Gaat u veel doen dan loop je aan tegen het beperkte werkgeheugen van slecht 2 GB en de langzame dual-core Celeron-processor. Minpunt is ook de beperkte opslag: die is maar 32 GB groot en daar wordt al bijna de helft door Windows en meegeleverde software gebruikt. Hij is heel compleet: wordt geleverd inclusief Office 365 Personal en ingebouwd mobiel internet. Ook zit er een SIM in met 200 MB data per maand voor 2 jaar. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,