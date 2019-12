HP Stream 14 14-z011nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een moderne schrijfmachine? Wellicht wel, dit is een laptop met tablettechniek. Een relatief langzame processor, vlotte maar kleine opslag en Windows 8.1. Helaas krijgt u geen Office-licentie er gratis bij, maar wel 200 GB opslag in OneDrive voor 2 jaar. Pluspunt is het lage gewicht: 1,6 kilo en de redelijke prijs. Opwaarderen is niet mogelijk. Nadeel: 32 GB is wel heel erg weinig om bestanden en eigen programma's op kwijt te kunnen. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,