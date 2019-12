HP Stream 14-ax000nd (X9W67EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Stream 14-ax000nd heeft een 14 inch scherm en is daardoor wat kleiner en lichter dan een gemiddelde laptop. De specificaties zijn erg bescheiden en daardoor alleen voor zeer licht gebruik geschikt. Nadeel is de erg beperkte opslagruimte waardoor er nauwelijks ruimte is voor je eigen bestanden en programmatuur. Deze laptop wordt geleverd met 1 jaar Office 365 Personal. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,