HP Stream 14-ax011nd (2EP01EA)

Begin oktober 2017 is de HP Stream 14-ax011nd is voor 266 euro gekocht bij Expert. Voor een laptop is het weinig geld. Maarja, het is een klein en traag laptopje met een langzame processor en slechts 32 GB opslag. Dat is veel te weinig. Je hebt dus nauwelijks ruimte voor je bestanden. De accuwerktijd is ruim acht uur. Dat is een goede score. Een snelle vaste netwerkaansluiting ontbreekt, maar de huidige wifi-standaard 802.11ac wordt gelukkig ondersteund.