HP Stream 14-ds0300nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP Stream 14 is een goedkope laptop. Fabrikant HP heeft op onderdelen moeten beknibbelen om een laptop te kunnen maken die voor iets minder dan 300 euro wordt verkocht. Toch heeft deze HP een 14 inch full hd scherm en 4 GB werkgeheugen. De opslagruimte is beperkt, want die is slechts 64 GB groot. Hierdoor kun je al snel problemen ondervinden tijdens grote Windowsupdates. Verder is deze laptop voorzien van een budgetprocessor en -videochip. Wij kochten deze HP eind oktober 2019 voor 299 euro bij BCC en we zagen hem voor dezelfde prijs bij Wehkamp liggen. Presteert hij desondanks zijn specificaties voldoende? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.