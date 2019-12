Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Stream x360 11-aa010nd (Z3F48EA) is halverwege juli 2017 ingekocht bij Bol.com tijdens de HP-actie. Op dat moment was hij ook verkrijgbaar bij de HP Store en MediaMarkt. Het is een compacte mini laptop. Die vooral bedoeld is voor heel simpel werk. Het voornaamste nadeel is de kleine opslag van slechts 32 GB, daarvan is maar de helft bruikbaar voor simpele taken. Deze laptop haalt een werktijd van 9,5 uur en dat is erg goed. De stroomadapter kun je dus zo nu en dan prima thuislaten als je op pad gaat. De accu en de wifi-module zijn vervangbaar, hiervoor moet je de onderkant loshalen die vast zit met maar 5 schroeven. Jammer genoeg is zowel opslag als werkgeheugen niet vervangbaar, want die zijn vastgesoldeerd.