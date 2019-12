Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Huawei MateBook 13" 2019 (53010GBF) hebben we 18 maart 2019 gekocht bij Bol voor 999 euro. Het is de goedkopere versie vergeleken met de touchscreenvariant 1299 euro, die we 2 weken geleden al hadden getest (de touchscreenversie heet bij ons de MateBook 13" 2019 (53010GCM)). Deze compacte 13 inch-laptop heeft een gewicht van maar 1,31 kilo. De i5-processor maakt hem in combinatie met de 256 GB ssd vrij vlot. De kwaliteit van het scherm is goed en de resolutie ervan is behoorlijk hoog: 2560x1440 pixels (schermpunten). De accuduur is ruim 8 uur en dat is een prima score.