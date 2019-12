Huawei MateBook D 14" 2018 (VLT-W50B)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is alweer de 3e Huawei-laptop die we testen. De MateBook D met i5-processor hebben we 21 januari 2019 gekocht bij Coolblue voor 1049 euro. De Chinese fabrikant heeft een mooie laptop ontworpen die ons beetje doet denken aan een MacBook. De flinterdunne laptop heeft een vlotte processor en 256 GB opslagruimte. De grafische processor is net wat beter dan de standaard versie van Intel en is alleen geschikt voor oude of niet veeleisende games. De accuwerktijd is bijna 12 uur. Het werkgeheugen van 8 GB is vastgesoldeerd en niet uitbreidbaar.