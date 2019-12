Huawei MateBook D 15" 2018 (MRC-W50D)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We kochten de Huawei MateBook D voor 699 euro bij Bol.com. We zagen de laptop ook verkrijgbaar bij Coolblue en MediaMarkt. Het is de 2e laptop van Huawei in onze test. Deze 15 inch laptop is erg slank, maar toch voorzien van een snelle quad-core i5-processor. De opslag is 256 GB groot en gebaseerd op een vlotte ssd. Ook is er een Nvidia GeForce MX150 ingebouwd. Die beperkte extra voordelen vergeleken met de standaard Intel grafische processor. De accuwerktijd is ruim 9,5 uur lang en dat is een prima score. Je opent de laptop door 8 schroeven los te draaien en de onderkant te verwijderen. Daarna zie je dat accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module vervangbaar zijn. Het werkgeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 16 GB.