Huawei Matebook X Pro 13,9" 2018 (53010DVB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het merk Huawei is beter bekend als smartphone fabrikant, maar verkoopt sinds dit jaar in Nederland ook laptops. Het begin is in ieder geval goed. Deze 14-inch Matebook X Pro is een zeer luxe laptop die weinig steekjes laat vallen. Zo is hij erg dun en licht en is hij met een gewicht van 1,33 kilo makkelijk mee te nemen. De quad core Intel i7 maakt hem samen met de ruime SSD van 512 GB pijlsnel en geschikt voor de veeleisende gebruiker. Ook de kwaliteit van het beeldscherm is uitstekend, dankzij de hoge resolutie van 3000 x 2000 pixels, de goede kleurweergave en hoge contrast- en helderheid. De accuwerktijd is bijna 10,5 uur: ook dat is erg goed. We hebben deze laptop geleend van Huawei zelf.