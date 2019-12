Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop van het merk It Works hadden we nog niet eerder gezien. We kochten de It Works GTN-1401 eind november 2017 voor de bodemprijs van 169 euro bij BCC. De laptop is voor zover wij weten BCC exclusief. De zeer goedkope laptop heeft een design dat lijkt op de Apple MacBook Air. In tegenstelling tot het Apple-origineel is deze helemaal van plastic gemaakt. Het toetsenbord heeft een wat afwijkende indeling. Het is wel een qwerty-indeling, maar het @-teken staat op de plek van het ~-teken en zo zijn er nog wat andere verschillen. Ook zijn de hdmi en sd-aansluiting in een kleine (micro-variant) en dat is niet handig. De wifi is een minpunt, daar wordt nog gebruikgemaakt van de trage 802.11n-standaard.