Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De It Works ITN-1402 is exclusief verkrijgbaar bij BCC. Wij hebben hem halverwege mei 2x moeten inkopen voor 169 euro. De eerste was kapot bij ontvangst. Het is een minimalistische laptop met een langzame processor en eigenlijk te weinig opslag: er is maar 17 GB vrije ruimte. Wifi is erg traag. Pluspunt is wel het lage gewicht: 1,4 kilo. De accuwerktijd is zo'n 6,5 uur en dat is redelijk. Het werkgeheugen is maar 2GB en niet vervangbaar. Ook opslag en wifi-module zijn niet te vervangen, want vastgesoldeerd. Alleen de accu is vervangbaar na het openen van de onderkant. Hiervoor moet je eerst 10 schroeven verwijderen.