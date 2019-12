Kurio C15201 Smart Tablet Roze

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de roze C15201 Smart Tablet eind mei 2017 gekocht bij Coolblue, het apparaat was toen ook verkrijgbaar bij o.a. Bol, MyCom, Wehkamp, Bart Smit en Intertoys. Het is een Windows-tablet voor kinderen, in roze uitgevoerd. De specificaties zijn heel beperkt waardoor er maar amper mee te werken is. Zo is de processor erg langzaam en de 1 GB aan werkgeheugen te weinig. De opslag schiet met een grootte van 32 GB ook tekort. Het meegeleverde toetsenbord is erg klein en instabiel en mist functietoetsen.