Lenovo 320-15ISK (80XH01LNMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

BCC is de winkel waar we eind februari de Lenovo 320-15ISK (80XL025NMH) hebben aangeschaft voor 579 euro. De laptop heeft de minimumspecificaties voor een laptop waarmee redelijk te werken is. De oude i5-processor met twee rekenkernen is net snel genoeg. En met een opslagcapaciteit van 128 GB loop je al snel tegen ruimtegebrek aan. Het werkgeheugen van 4 GB is uitbreidbaar naar 8 GB. Hij werkt zo'n vijf uur op een acculading. Het scherm weet kleuren niet natuurgetrouw weer te geven.