De Lenovo 320-17IKB (80XM00K6MH) hebben we 21 februari 2018 gekocht bij Wehkamp voor 529 euro. Dit model heeft een Pentium processor aan boord. Heel licht werk lukt net, wel wordt hij bijgestaan door een 256 GB SSD waardoor hij best snel opstart. Het werkgeheugen van 4 GB is uit te breiden naar 8 GB. De accuwerktijd zit op zo'n vijf uur. Het scherm is erg nauwkeurig en daarom zijn we op dit punt tevreden.