Lenovo Chromebook IdeaPad CT-X636F (ZA6F0027NL)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 10,1-inch laptop van Lenovo weegt 0,935 kilo. De opslagruimte is 64 GB, dat is helaas erg weinig ruimte, je loopt snel tegen de beperkingen op. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een Mediatek Helio P60T. Dat is een zeer langzame chip.