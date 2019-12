Lenovo Essential G50-70 (59414462)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Snelle laptop, met een dual-core Intel Core i7-processor. Deze is overigens lang niet zo snel als een quad-core processor. De combinatie echter met een SSHD (snelle harde schijf, met mini SSD aan boord) maakt hem prettig om mee te werken. Het scherm van dit model valt wat tegen evenals de snelheid van de netwerkaansluitingen, zo is de vaste netwerkaansluiting maar 100 Mbit en geen gigabit. De AMD Radeon R5 M230 processor voegt weinig toe en is eigenlijk overbodig.