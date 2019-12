Lenovo Essential G50-80 (80E502UFNX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse all-round laptop voorzien van een 15,6 inch TN beeldscherm met een resolutie van 1366x768 pixels. Het apparaat is voorzien van 4GB werkgeheugen en een 500GB harddisk, welke beide gemakkelijk zijn op te waarderen. Ondanks een relatief krachtige Intel Core i5 processor komt het apparaat niet goed uit de verf in de benchmarks, wat vooral de wijten is aan het ontbreken van een SSD.