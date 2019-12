Lenovo Essential G50-80 (80E50386NX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Uiterlijk identiek aan de Essential G50-80 (80E502UFNX), maar intern voorzien van andere componenten. Belangrijkste verschil is dat dit model niet beschik over een Core i5, maar over een veel langzamere Celeron processor. Daar staat tegenover dat de harddiskcapaciteit van 1000GB juist groter is dan die van de Essential G50-80 (80E502UFNX).