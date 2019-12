Lenovo Flex 14 (59389339)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een 14 inch laptop met een scherm dat je iets verder kunt kantelen. Waardoor het scherm aan de voorkant komt, prettig bij films kijken en het gebruiken van touchssoftware. Deze laptop heeft een Core i3-processor waardoor hij relatief vlot is. De harde schijf heeft een ingebouwde SSD-cache 'SSHD' waardoor hij wat vlotter is dan een standaard harde schijf. Met 1,88 kilo is hij relatief licht.