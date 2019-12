Lenovo Flex 2-14 (59426400)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een compacte, 1,91 kilo zware laptop met een scherm dat iets verder kan draaien dan gewoonlijk. Hij kan als een tentje voor u staan, je kunt hem niet doorklappen en gebruiken als tablet. Pluspunt is het prachtige scherm: Full HD en IPS dus mooie kleuren en prima kijkhoek. Minpunt is de trage harde schijf en de erg tegenvallende accu werktijd. Al na zo'n 3,5 uur is de accu leeg.