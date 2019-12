Lenovo Flex 2 15-00501 (59427732)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met interessante specificaties. Maar het meest bijzonder is wel het scherm, dat kunt u draaien. Niet helemaal plat zoals bij een laptop, maar veel verder dan bij een gewone laptop. Vandaar Flex. De specificaties zijn goed: een vlotte dual-core Intel Core i7-processor, een relatief snelle grafische kaart, snelle WiFi en een SSHD met goede prestaties. Net niet snel genoeg om goed te gamen in Full HD. Het belangrijkste minpunt is dat dit scherm niet een heel erg goede kijkhoek en kleurweergave heeft. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,