Lenovo Flex 2-15 (59426399)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het scherm van deze 15,6 inch laptop kunt u draaien, zodat het als een tentje voor je kunt staan: handig met presentaties. De beeldkwaliteit is heel goed dankzij het Full HD IPS-paneel, foto's en video's, maar ook presentaties komen zo goed tot hun recht. Verder is dit model voorzien van snelle 802.11ac WiFi (nieuwste standaard) en een vlotte schijf (SSHD). Daardoor is het een prettige laptop. De werktijd op de accu valt erg tegen: net iets meer dan drie uur.