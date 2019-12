Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 100-15IBD (80QQ01C3MH) is alleen verkrijgbaar bij winkelketen BCC. Deze 15,6 inch laptop weegt slechts 1,83 kilo. De Intel Core i5-processor is al behoorlijk oud, maar toch best vlot. Het geeft de laptop samen met de 256 GB SSD een prima werksnelheid. Minpunt zijn de trage netwerkvoorzieningen en het beperkte aantal USB-aansluitingen (2).