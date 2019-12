Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 100S-14IBR (80R900NUMH) is een instaplaptop met eenvoudige specificaties. We kochten hem op 11 december 2017 voor het luttele bedrag van 199 euro bij Coolblue. Op dat moment lag de laptop ook bij Paradigit. De Intel Celeron-processor is traag en daarnaast is er maar 2 GB werkgeheugen ingebouwd. Daarmee kan het geheugen weleens vollopen waardoor programma's niet willen werken. De opslag is maar 64 GB groot en daarvan is maar 39,5 GB beschikbaar voor uw eigen bestanden en programma's, dat komt omdat Windows en voorgeïnstalleerde programma's die ruimte nodig hebben. Met wat downloads en een fotoverzameling is de schijf al snel vol. Op de accu houdt deze laptop het zo'n vijf uur vol. Dat is geen heel erg bijzonder goede score. Deze goedkope laptop is beperkt repareerbaar, zo kun je de accu en de wifi-module vervangen door de laptop open te schroeven (12 schroefjes) en de behuizing open te wrikken. Maar zowel opslag als werkgeheugen zijn vastgesoldeerd en daar moet je het