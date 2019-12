Lenovo IdeaPad 110-14IBR (80T6008VMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 110-14IBR is halverwege augustus 2017 ingekocht bij Expert. De laptop was toen ook verkrijgbaar bij o.a. Bol, Azerty, Wehkamp, Paradigit en MyCom. Dit is geen snelle laptop: de Celeron-processor is net snel genoeg voor mail en internet. De SSD van 128GB zorgt ervoor dat hij vlot opstart, maar kan in de praktijk net te klein zijn. De accuwerktijd valt tegen, bij rustig werk houdt hij het maar 3,5 uur vol. Om de accu van deze laptop te vervangen moet je eerst de hele behuizing losmaken, die zit met 13 schroeven vast.