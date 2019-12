Lenovo IdeaPad 110-15IBR (80T7008HMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad 110-15IBR (80T7008HMH) was eind september 2016 alleen verkrijgbaar bij MediaMarkt, waar de laptop toen voor €444 is aangeschaft voor de test. Het is een basislaptop die vlot overkomt dankzij de SSD. De processor is echter behoorlijk traag. Dat maakt deze laptop alleen geschikt voor simpel werk. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,