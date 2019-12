Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 110-15ISK (80UD00C1MH) is een eenvoudige laptop met een Core i3-processor en 128 GB SSD. Dat maakt hem voor niet al te zware taken prima geschikt. Helaas sprong er tijdens de test een toets van het toetsenbord. Hopelijk is het een incident.