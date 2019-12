Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 110-15ISK (80UD00TEMH) is begin augustus 2017 ingekocht bij Coolblue en was toen ook verkrijgbaar bij Azerty en Expert. Bij Expert stond hij zelfs aangeprezen in de folder. De laptop is redelijk snel voor alledaags werk. De Core i3-processor is net snel genoeg en wordt aangevuld door een vlotte SSD. Die heeft een capaciteit van maar 128 GB, wat al snel te weinig is als je veel bestanden zoals foto's en video's wil opslaan. De accu, SSD en wifi-module zijn te vervangen door de behuizing los te halen die vast zit met 11 schroeven. Dan zie je dat het werkgeheugen van 4 GB is vastgesoldeerd, maar wel kan worden uitgebreid tot maximaal 12 GB, met een extra geheugenmodule.