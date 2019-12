Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Lenovo IdeaPad 110-15ISK (80UD00U6MH) begin september 2017 ingekocht bij BCC voor 549 euro. Op dat moment werd hij door BCC aangeprezen in hun folder en lag hij in bijna alle vestigingen. De laptop lijkt ook verkrijgbaar bij MediaMarkt, MyCom en 4Launch. Deze Lenovo heeft een simpele behuizing. Hij heeft ook maar twee USB-aansluitingen. Het gewicht is met 1,78 kilo lekker laag. De Core i5-processor maakt hem samen met de 128 GB SSD best vlot. Die SSD is aan de kleine kant en dus moet je waarschijnlijk snel een externe schijf aanschaffen. Het bestaande geheugen is vastgesoldeerd dus niet te vervangen, maar gelukkig zit er wel een extra geheugenslot in voor de uitbreiding tot maximaal 12 GB.