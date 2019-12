Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 110-15ISK (80UD0133MH) is ingekocht bij MediaMarkt, want hij is alleen bij die winkelketen verkrijgbaar. Het is een eenvoudige laptop met i3-processor en 128 GB SSD. Dat maakt hem best vlot. Het werkgeheugen van 6 GB maakt hem geschikt voor de net wat zwaardere taken.