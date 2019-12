Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 110-15ISK (80UD0164MH) is eind mei 2017 ingekocht bij Bol en was toen ook bij MyCom verkrijgbaar. Het is een laptop met een slimme, maar betaalbare combinatie van onderdelen. De Core i3-processor en 256 GB SSD presteren redelijk. Daardoor valt er door de meeste gebruikers prima op te werken. Voor het vervangen van onderdelen moet de kap aan de onderkant worden verwijderd, hiervoor schroef je 11 schroefjes los en daarna kun je de kap loswrikken.