Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 110-17IKB (80VL000PMH) is eind maart 2017 ingekocht bij Coolblue. Hij was toen ook verkrijgbaar bij 4Launch, Azerty, BCC, Megekko, MyCom, Paradigit en Surfspot. De laptop heeft een lekker groot scherm maar helaas zonder full hd-resolutie. De Core i3-processor is niet de snelste, maar de laptop werkt toch best vlot dankzij de 128GB-SSD. Het is ons niet gelukt om de laptop open te maken. Voor het vervangen van accu, harde schijf, geheugen en wifi-module ben je aangewezen op Lenovo of een goede dealer.