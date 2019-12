Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG000WMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een erg kleine en lichte laptop (1,09 kg) die in vrijwel iedere tas past. De capaciteit van de schijf is slechts 32 GB, waarvan maar 14,2 GB overblijft voor je eigen bestanden. De WiFi van deze laptop is erg traag. Deze laptop heeft 1,1 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,