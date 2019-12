Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG00DPMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Lenovo IdeaPad 110S-11IBR begin september 2017 voor 229 euro ingekocht bij MediaMarkt. Hij lijkt alleen bij die winkel te liggen en is verkrijgbaar in meedere kleuren (blauw, rood, zilver, wit). Dit is een heel lichte mini laptop. Hij weegt net iets meer dan een kilo. De specificaties zijn net zo minimalistisch als het gewicht, maar dat is ook een beetje te verwachten vanwege de zeer lage prijs voor een laptop. De processor is langzaam en de opslag is maar 32 GB groot. Dus er is nauwelijks ruimte voor bestanden en programma's. Hij werkt zo'n 5 uur op een accu en dat valt een beetje tegen. De opslagchip en het geheugen zijn vastgesoldeerd en niet te vervangen. De accu en de wifi-module zijn wel vervangbaar na het openschroeven van de laptop (11 schroeven)