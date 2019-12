Lenovo IdeaPad 120S-14IAP (81A50084MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 120S-14IAP kochten we op 7 maart voor 333 euro bij MediaMarkt. Het is een eenvoudige laptop met een langzame Celeron-procesor en een 128 GB ssd. Met een accuwerktijd van zes uur scoort hij op dit vlak net voldoende. Het werkgeheugen van 4 GB is niet te vervangen want het is vastgesoldeerd. Het is 4GB groot, dat is net voldoende, gelukkig want het is niet uitbreidbaar.