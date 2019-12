Lenovo IdeaPad 120S-14IAP (81A50092MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop weegt slechts 1,46 kilo en is daarmee makkelijk mee te nemen. Verder heeft de laptop echter weinig voordelen. Zo heeft hij een trage Intel Celeron-processor en langzame flash-opslag. Die opslag is bovendien met 64GB voor veel gebruikers te weinig, want hiervan houd je maar 35GB over voor je eigen bestanden. De accuduur is met iets minder dan zes uur ook niet bijzonder. Al met al is deze laptop hooguit geschikt voor af en toe gebruik en dan voor hele simpele taken. We kochten deze Lenovo op 4 april in bij bol.com, voor €250.