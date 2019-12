Lenovo IdeaPad 120S-14IAP (81A500GTMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 120S-14IAP hebben we 14 augustus 2018 gekocht bij MediaMarkt voor 399 euro. Het is een laptop met een langzame processor en een kleine ssd. Dat maakt hem eigenlijk te langzaam voor de meeste taken. De accuwerktijd is niet geweldig: 5,5 uur. Het werkgeheugen van 4 GB is vastgesoldeerd en niet uitbreidbaar.